LONDEN – William en Harry vonden het fijn om door White Garden te lopen. De prinsen waren in de tuin bij Kensington Palace ter nagedachtenis van hun moeder prinses Diana. Donderdag is het twintig jaar geleden dat de populaire Diana omkwam bij een verkeersongeluk in een tunnel in Parijs.

Samen met Catherine, de Hertogin van Cambridge, bezochten prins William en prins Harry White Garden. Ze kregen een rondleiding van een uur waarin ze uitleg kregen over de planten in de tuin. De wandeling in de stromende regen bracht veel herinneringen boven bij de prinsen, weet Daily Mirror. Zo vertelde William dat hij vaak in de tuin was te vinden. Hij herinnerde zich dat er eekhoorntjes waren. Ook waren er volgens hem altijd veel duiven.

De broers verbaasden zich over het aantal kooikarpers in de vijver. William vertelde dat er in zijn jeugd niet zo veel vissen rondzwommen. Hij kreeg toen te horen dat sommige van de kooikarpers er al heel lang verbleven en dat het best kon zijn dat hij sommige exemplaren vroeger al eens had gezien.

Na de rondleiding door de tuin liep het gezelschap naar het hek waar een herdenkingsplaats is ontstaan voor prinses Diana. Daar bekeken William en Harry de bloemen en foto’s die bewonderaars van hun moeder bij de herdenkingsplek hebben achtergelaten. Ze legden zelf ook bloemen neer.