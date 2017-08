ÖSTERSUND – Kroonprinses Victoria heeft woensdag de opening bijgewoond van het Zweedse Samiparlement in Östersund. Over haar bezoek was de afgelopen tijd veel te doen. Er zou eerst helemaal geen vertegenwoordiger van de Zweedse koninklijke familie komen en dat was tegen het zere been van de Sami.

Bij de opening van het parlement is er altijd iemand van het Zweedse koningshuis aanwezig, maar dit jaar kon niemand tijd vrijmaken om naar Östersund af te reizen. Koning Carl Gustaf heeft er volgens de krant Expressen hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat er toch een royal naar Noord-Zweden kwam.

Victoria zei op vragen van de pers dat ze nog eens goed naar haar agenda had gekeken en toch ruimte had gevonden om bij de opening van de Zweedse Sameting, zoals het parlement wordt genoemd, aanwezig te zijn. De kroonprinses vertelde blij te zijn dat ze ruimte in haar drukke schema had gevonden. “Ik heb een geweldige dag gehad”, liet ze in Zweedse media optekenen. “Ik heb veel goede dingen gezien en gehoord. Het was leuk en nuttig.”

De Sami, of Samen, is eigenlijk een nomadenvolk in Noord-Europa. Ze staan ook wel bekend onder de naam Lappen, maar die naam vinden ze zelf beledigend. De meeste Sami komen uit Noorwegen. Ook in Zweden en Finland zijn ze te vinden. In die drie landen hebben ze hun eigen parlement, dat in de drie landen inspraak heeft over wat er met het leefgebied van de Sami gebeurt.