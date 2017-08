Baby Carl Philip en Sofia is een jongen

De tweede baby van prins Carl Philip en prinses Sofia van Zweden is een jongetje. Dat heeft de trotse vader donderdagmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Het jongetje is 49 centimeter lang en weegt 3400 gram. De naam van het prinsje zal koning Carl Gustaf later bekendmaken tijdens een speciale ministerraad. Ook wordt dan duidelijk welke titels het jongetje krijgt.

Donderdagochtend om 11:24 uur beviel prinses Sofia van hun tweede zoon in het ziekenhuis van Danderyd. Carl Philip liet weten dat de bevalling vlot is verlopen en dat hij de navelstreng heeft doorgeknipt. Prins Alexander, hun oudste zoon, zal later vandaag zijn nieuwe broertje ontmoeten.