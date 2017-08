DEN HAAG – Prinses Beatrix heeft donderdagavond de vijfde editie van het dansgala Free to Move bezocht. In het Zuiderstrandtheater in Scheveningen gaven de beste Nederlandse dansers belangeloos een voorstelling die in het teken stond van bewegen en bewogen worden.

Free to Move is een samenwerking van het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance, waarbij de top van de Nederlandse moderne dans zich inzet voor de strijd tegen spierziekten. Prinses Beatrix is sinds 1957 beschermvrouwe van het Spierfonds.

Het fonds stimuleert en subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en kwaliteit van leven van mensen met een spierziekte.