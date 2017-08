STOCKHOLM – Familieleden van prins Carl Philip en prinses Sofia hebben hen gefeliciteerd met de geboorte van hun tweede kind. Sofia beviel donderdagochtend van het jongetje.

“We zijn verheugd voor prins Carl Philip en prinses Sofia met de geboorte van hun zoon en wensen het hele gezin een fijne en harmonieuze tijd samen”, laten koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia weten in een persverklaring. Kroonprinses Victoria, Carl Philips oudste zus, voegt daaraan toe: “We zijn heel blij voor prins Carl Philip en prinses Sofia. We verwelkomen met blijdschap een nieuw lid van de familie.”

“We zijn zo blij dat prins Carl Philip en prinses Sofia nu hun tweede kind hebben! Hij is zeer welkom en we kunnen niet wachten om hem te ontvangen in de familie”, aldus prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill, die zelf hun derde kind verwachten.

Marie en Erik Hellqvist, de ouders van de 32-jarige prinses, zijn erg blij om er een kleinkind bij te hebben. Ze wensen het gezin van hun dochter veel geluk toe. Ook Lina Frejd en Sara Hellqvist, de zussen van Sofia, brengen hun felicitaties en gelukwensen over via de persverklaring van het Zweedse hof.