Kroonprins Frederik heeft een volle agenda tijdens zijn verblijf in Zuid-Korea. De Deense troonopvolger is als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Pyeongchang, waar volgend jaar de Olympische Winterspelen worden gehouden.

Frederik vloog naar Zuid-Korea voor vergaderingen van de coördinatiecommissie van het IOC. De kroonprins boog zich de afgelopen dagen niet alleen over de planning van de Winterspelen, maar keek ook hoe ver het staat met de voorbereidingen.

Zo nam Frederik een kijkje in het Olympisch dorp en bezocht hij een aantal sportlocaties. Ook ging de kroonprins volgens het Deense hof naar een nieuw station, dat het voor sportliefhebbers makkelijker moet maken de olympische wedstrijden te bezoeken.

Frederik nam vorige week deel aan een Australische zeilwedstrijd, van daaruit vloog hij door naar Zuid-Korea. Daar kwam de coördinatiecommissie van het IOC dinsdag, woensdag en donderdag samen. Vanwege zijn reis naar Zuid-Korea miste Frederik het verjaardagsfeest van zijn neef Nikolai. De oudste zoon van Frederiks jongere broer Joachim werd maandag achttien jaar. Koningin Margrethe organiseerde een familiediner ter ere van de jarige.