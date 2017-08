DEN HAAG – Koningin Máxima gaat naar Mexico. Op 6 en 7 september bezoekt zij het Zuid-Amerikaanse land als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Donderdag 7 september houdt Máxima een toespraak bij het ‘Third International Forum on Financial Inclusion’ in het nationaal paleis in Mexico-Stad. Aansluitend heeft zij een ontmoeting met president Peña Nieto. Verder spreekt zij met minister José Antonio Meade Kuribreña van Financiën en Publieke Kredieten (SHCP), de president van de Nationale Commissie voor Verantwoord Bankieren (CNBV), Jaime González Aguadé en de scheidend gouverneur van de Banco de México (centrale bank), Agustín Carstens.

De koningin gaat ook een aantal winkels met een bankagentschap bezoeken, waar zij zal spreken met winkeliers, bankmedewerkers en klanten over deze vorm van bankieren.

In Mexico heeft slechts 44 procent van de volwassenen een bankrekening. Dit komt mede door het tekort aan bankfaciliteiten en agentschappen in met name niet-stedelijke gebieden.