STOCKHOLM – De Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia hebben opnieuw een zoon mogen verwelkomen. Sofia beviel donderdagochtend van haar tweede kindje. Het Zweedse hof maakte in de middag bekend dat het om een jongetje gaat.

Speciaal voor de geboorte van het prinsje worden donderdag om 18.00 uur 21 saluutschoten gebracht, onder meer van Skeppsholmen tegenover het koninklijk paleis. Maar ook in Konstanz, Härnösand, Karlskrona en Göteborg klinken saluutschoten.

Sofia beviel om 11.24 uur in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm, waar vorig jaar april ook haar zoontje prins Alexander werd geboren. Koning Carl XVI Gustaf vertelt vrijdag in een speciale raadsvergadering de titels van zijn kleinkind. Ook zal er nog een dankdienst in de koninklijke kapel volgen.