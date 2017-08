Prinses Sofia, de echtgenote van prins Carl Philip van Zweden is vanochtend bevallen van hun tweede kindje. Later vandaag zal het geslacht van de baby bekend worden gemaakt.

Om 11:24 uur is het prinsje of prinsesje in het Ziekenhuis van Danderyd ter wereld gekomen. Moeder en kind maken het goed.

Voor prins Carl Philip en prinses Sofia is het hun tweede kind. In april 2016 werden zij al ouders van prins Alexander. In maart dit jaar maakte het prinselijk paar bekend opnieuw in verwachting te zijn.