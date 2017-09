STOCKHOLM – De Zweedse kroonprinses Victoria begint in het najaar met een reeks wandelingen door verschillende delen van Zweden. De dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia wil zo de verscheidenheid van het landschap leren kennen en zien welke impact mensen hebben op de natuur.

De eerste wandeling staat gepland op zaterdag 9 september in Västergotland, waarvan Victoria de hertogin is. De kroonprinses bezoekt in het uitgestrekte gebied onder meer het klooster van Varnhem en loopt een stukje van de pelgrimsroute langs de tafelberg Billingen. De wandeling eindigt bij het Hornborgasjön-meer.

De wandelroutes worden grotendeels uitgestippeld door provinciale besturen en lokale verenigingen. Victoria hoopt met haar wandelreizen ook recreatie in de buitenlucht en beweging in het algemeen te bevorderen.