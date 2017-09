KOPENHAGEN – De Deense koningin Margrethe gaat opnieuw de kostuums en het decor ontwerpen voor een balletvoorstelling. Dat onthulde de Deense zangeres Nanna Øland aan het royaltyblad Billed-Bladet.

Øland wilde alleen kwijt dat de voorstelling in 2019 in première gaat in de concertzaal van pretpark Tivoli. Waar het stuk over gaat of wat de titel is, wilde ze niet zeggen.

Margrethe en Øland kennen elkaar al. Vorig jaar werkten ze nog samen aan de voorstelling Assepoester in Tivoli. Ook voor dat stuk ontwierp de koningin de kostuums en het decor. Øland was verantwoordelijk voor de muziek. Voor de nieuwe voorstelling zijn de rollen hoogstwaarschijnlijk hetzelfde verdeeld.

Voor Assepoester ontwierp de Deense koningin ook al kostuums en decors voor onder meer de Notenkraker en vier voorstellingen over sprookjes van Hans Christian Andersen.