AMSTERDAM – Prinses Margriet woont op 9 september een jubileumbijeenkomst bij voor vrijwilligers van het Rode Kruis in het Krasnapolsky in Amsterdam. Ze opent dan ook de fototentoonstelling Ode aan de vrijwilliger van fotograaf Raymond Rutting, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Bij de fototentoonstelling zijn enkele tientallen vrijwilligers aanwezig die ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van het Rode Kruis een onderscheiding krijgen. Prinses Margriet reikt enkele van de insignes uit. Eerder die middag wordt op de Dam een wereldrecordpoging gedaan voor de grootste EHBO-cursus ter wereld.

Ode aan de vrijwilliger is vanaf eind november te zien in fotogalerie De Gang in Haarlem en reist daarna door het land. Margriet is sinds 1966 nauw betrokken bij het Rode Kruis, tegenwoordig als erevoorzitter.