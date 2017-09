ROTTERDAM – Prins Maurits is vrijdagmiddag bevorderd tot Kapitein ter zee. Dit gebeurde in Rotterdam tijdens de Wereldhavendagen op het logistieke ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman.

Generaal Rob Verkerk, Commandant der Zeestrijdkrachten, en generaal Hans van der Louw, chef van het Militaire Huis van de Koning, mochten de nieuwe rangonderscheidingstekens op de schouders van de prins bevestigen. Maurits was sinds mei 2013 kapitein-luitenant ter zee.

Met als thema ‘Rotterdam werelds’ ging vrijdag in de Maasstad de veertigste editie van de Wereldhavendagen van start. Tot en met zondag zijn er tientallen activiteiten in en om de haven. De grootste publiekstrekker is dit jaar het speciale ladingschip BigRoll Baffin. Dit schip is ontworpen om een grote lading rollend op het dek te laden. De Koninklijke Marine is als vanouds aanwezig met een groot aantal schepen. Leden van het Korps Mariniers verzorgen een programma op de Parkkade.

Het evenement is gratis te bezoeken en vindt plaats in het gebied rond beide oevers van de Erasmusbrug. Vorig jaar trokken de Wereldhavendagen 380.000 bezoekers.