STOCKHOLM – In de tuin van slot Haga in Stockholm is een grote verrassingsparty aan de gang voor de Zweedse kroonprinses Victoria. Dat meldt de krant Expressen. Prins Daniel heeft het hele feest stiekem georganiseerd voor zijn vrouw. Victoria vierde op 14 juli haar veertigste verjaardag.

Zelf wilde de kroonprinses eigenlijk geen groot feest geven, maar daar dacht haar man anders over. Toen Victoria aan het begin van de zaterdagavond thuis kwam, werd ze opgewacht door familieleden en haar beste vrienden. Ook leden van het Noorse koningshuis zouden erbij aanwezig zijn.

Prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill zijn ook van de partij. Onduidelijk is of prins Carl Philip bij het feest is. Hij werd een paar dagen geleden vader en deed zaterdagmiddag nog mee aan een racewedstrijd. Dat ging overigens niet al te best. Carl Philip werd slechts dertiende. De race was op het circuit van Anderstorp, een plaats die niet echt in de buurt ligt van Stockholm. Bovendien moet hij morgen nog een race rijden.