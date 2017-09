LONDEN – Koningin Elizabeth leeft mee met de Amerikanen die zijn getroffen door orkaan Harvey. Middels een bericht aan president Donald Trump liet de Britse vorstin weten dat ze denkt aan de slachtoffers en voor hen bidt.

Elizabeth liet weten “diep geraakt” te zijn door het nieuws over Harvey. De orkaan kwam vorige week zaterdag aan land in Texas en richtte daar en in de naastgelegen staat Louisiana een enorme ravage aan. In de Verenigde Staten vielen bijna vijftig doden, honderdduizenden Amerikanen ontvluchtten hun huizen.

“Prins Philip en ik brengen onze condoleances over aan de slachtoffers van deze ramp”, schreef Elizabeth. “Degenen die geliefden hebben verloren en degenen van wie de huizen en eigendommen zijn vernietigd.”