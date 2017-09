KOPENHAGEN – De Deense koningin Margrethe heeft zaterdag stilgestaan bij het ‘verjaardagsfeest’ van Kopenhagen. De hoofdstad van Denemarken viert zijn 850-jarig bestaan.

In haar speech roemde Margrethe, die als eregast de feestelijkheden in het stadhuis bijwoonde, onder meer de inwoners van Kopenhagen. De koningin, die het merendeel van haar tijd doorbrengt in de hoofdstad, omschreef hen volgens Billed Bladet als “fijne” mensen, die “cool en beheerst” zijn.

Vijftig jaar geleden was Margrethe niet van de partij, merkte ze op in haar toespraak. “Het is raar om te bedenken dat ik er niet bij was toen het achthonderdjarig bestaan werd gevierd”, sprak de koningin. “Toen was ik op huwelijksreis.”

Margrethe trouwde in juni 1967 in Kopenhagen met prins Henrik. Het huwelijk ligt de laatste weken onder een vergrootglas nadat Henrik begin augustus bekendmaakte niet naast zijn vrouw begraven te willen worden. De prins haalde deze zomer meermaals uit naar zijn echtgenote, zo zei hij haar respect te missen. Desondanks zei Henrik van Margrethe te houden. Geruchten over een scheiding werden door het Deense hof dan ook tegengesproken.