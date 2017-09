STOCKHOLM – Hoe hij heet blijft nog even geheim, maar de eerste glimp van het donderdag geboren Zweedse prinsje is al op te vangen. Het Zweedse hof gaf vrijdag een foto vrij van prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia met hun tweede zoon.

Op de foto, die is gemaakt toen Carl Philip en Sofia het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm verlieten, is het gezichtje van de prins maar net te zien. Het kereltje ligt onder een dekentje in een autostoeltje. Carl Philip en Sofia verlieten het ziekenhuis vrijdag en zijn nu thuis.

Prins Alexander, het éénjarige zoontje van het stel, maakte in het ziekenhuis al kennis met zijn broertje. Een hofwoordvoerster liet Expressen weten dat Alexander donderdag op bezoek kwam. “Alexander is blij dat hij een broertje heeft”, zei Carl Philip een paar uur na de geboorte van zijn tweede zoon tegen de pers.

Het prinsje kwam donderdag om 11.24 uur ter wereld, woog bij zijn geboorte 3400 gram en was 49 centimeter lang. De bevalling verliep “vlotjes”, volgens Carl Philip, die zijn vrouw in het ziekenhuis bijstond. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia maakten donderdagmiddag kennis met hun kleinzoon, het zesde kleinkind voor het koningspaar. Ook Sofia’s ouders en zussen zochten het prinsje op in het ziekenhuis.

Hoe het tweede kind van de 38-jarige Carl Philip en de 32-jarige Sofia heet, wordt maandagochtend bekendgemaakt door de koning. Carl Gustaf maakt dan ook de titel van het prinsje bekend. Net na het middaguur vindt in de koninklijke kapel traditiegetrouw een dankdienst, een Te Deum, plaats. Aansluitend vindt achter gesloten deuren een lunch plaats.