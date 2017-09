BRAEMAR – Koningin Elizabeth zat zaterdag weer op de eerste rij bij de Highland Games in Braemar. De Britse vorstin maakt tijdens haar vakantie in Schotland traditiegetrouw tijd voor de Schotse spelen in Braemar, waar ze beschermvrouwe van is.

Ook dit jaar keek Elizabeth niet alleen naar het boomstamwerpen, touwtrekken en gewichtslingeren. Haar man prins Philip, die vorige maand met pensioen ging, oudste zoon prins Charles en dochter prinses Anne zaten naast de vorstin.

De koninklijke gasten vermaakten zich opperbest, is te zien op foto’s die Britse media publiceerden. Charles droeg een traditionele Schotse kilt, maar zijn 96-jarige vader koos voor een warmere outfit. In het verleden droegen vader en zoon vaak samen een kilt, maar dit jaar koos Philip voor een pak.

Elizabeth geniet al jaren van de Highland Games in Braemar, waar naast Schotse sporten ook heel veel doedelzakmuziek op het programma staat. De eerste keer dat de koningin de spelen bijwoonde was in 1933, toen ze pas zeven jaar oud was. Sindsdien is Elizabeth vrijwel jaarlijks een van de duizenden bezoekers.