ANDERSTORP – Onder het toeziend oog van koning Carl Gustaf beleefde prins Carl Philip een teleurstellend raceweekend in de Swedish GT. Op het circuit van Anderstorp verspeelde de prins zijn derde plek in het tussenklassement.

Na de races van zaterdag en zondag staat Carl Philip vierde. Hij heeft nog wel zicht op de derde plek; het verschil is slechts twee punten. Een hogere positie lijkt er niet meer in te zitten voor de prins. Voor het weekend had de royal nog zicht op de eindzege van de wedstrijdenreeks.

Zaterdag sprokkelde Carl Philip slechts acht punten binnen. In de race vloog hij uit de baan, maar kon hij zijn auto toch weer aan de praat krijgen. “Hij wilde iets te veel”, zei zijn vader Carl Gustaf na afloop tegen Expressen. De prins zelf vertelde de krant dat alles niet zo liep als hij had gehoopt.

Vader

Carl Philip was op donderdag vader geworden. Van zijn vrouw Sofia mocht hij naar Anderstorp om zijn derde plek in het klassement te verdedigen. “Dat is allemaal in goed overleg besloten”, zei de koning.

Zondag verging het Carl Philip nog slechter. In de tweede race haalde hij geen enkel punt waardoor hij de concurrentie zag uitlopen.