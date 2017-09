DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft maandagochtend bezoek gehad van het Nederlands Bijbelgenootschap en het Surinaams Bijbelgenootschap. Een delegatie overhandigde op Paleis Noordeinde een bijbel in het Sranantongo, de taal die in Suriname wordt gesproken.

De koning had volgens de Rijksvoorlichtingsdienst ook een gesprek met de vertegenwoordigers van de bijbelgenootschappen, die voor de totstandkoming van de bijbel in het Sranantongo samenwerkten. Het ging onder meer over de betekenis van de migrantenkerken in Nederland.

Willem-Alexander is beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap.