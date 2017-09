LONDEN – Het Britse tabloid Daily Mirror is er maandag in geslaagd zijn lezers in opperste staat van verontwaardiging te krijgen door het plaatsen van een scherpe column over de aanstaande gezinsuitbreiding bij William en Catherine. “Hebben we echt nog een koninklijke baby nodig? We hebben er toch zeker wel genoeg. Het is niet alsof we binnenkort een tekort hebben”, schreef Susie Boniface onder haar pseudoniem Fleet Street Fox.

In haar betoog geeft de columnist tal van redenen aan waarom er geen enkele reden is voor een ‘hoerastemming’ nu prins George en prinses Charlotte er een broertje of zusje bij krijgen. Ze haalt de geschiedenis er bij en laat zien dat ‘extra’ koninklijke kinderen in het verleden tot moord en doodslag hebben geleid. “De traditionele behoefte aan een troonopvolger en één reserve is nu al niet nodig. De leden van de koninklijke familie leven zo lang dat er eerder behoefte is aan reserve-onderdelen.”

Anders dan in het verleden toen ziekte en oorlog kinderen op jonge leeftijd deden sterven – koningin Anne was zeventien keer zwanger, de helft daarvan liep uit op een miskraam en geen van de kinderen haalde de pubertijd – is dat nu niet meer het geval, en heeft koningin Elizabeth zo’n veertig levende naaste familieleden. Boniface gooit er tot woede van de lezers, die er een aanval inzien op de monarchie, nog een paar schepjes bovenop. Ook het klimaat zou gebaat zijn met een kleine koninklijke familie en uiteraard ook de Britse schatkist die al die ‘royals’ maar moet onderhouden.

Big Brother

“Een kind minder scheelt 58,6 ton koolmonoxide uitstoot per jaar”, citeert ze een studie van de universiteit van de universiteit van Lund in Zweden. Volgens de columnist voeren de leden van de koninklijke familie ook niet veel uit. Prins Charles had weliswaar 530 optredens, maar daarvoor had hij maar 139 dagen nodig: een werkweek van 2,6 dagen. Catherine en William doen al helemaal niks, en zitten opgesloten in een gouden kooi. “Het koningshuis is de langst lopende serie van Big Brother.” Haar conclusie is dan ook: “nog een koninklijke baby erbij is een slecht idee.”

De Daily Mirror verspreidde de prikkelende stellingname zelf, om vervolgens alle boze reacties binnen te harken. “Koninklijke fans komen William en Kate redden en verdedigen.” En zo heeft de ongeboren baby al voor de eerste rimpels in de vijver van Kensington Palace gezorgd.