EDINBURGH – Een maand na zijn pensioen is de Britse prins Philip weer verschenen bij een officiële gelegenheid. Hij vergezelde dit keer zijn vrouw koningin Elizabeth bij de opening van de Queensferry Bridge, een nieuwe brug tussen Edinburgh en Fife in Schotland.

De 96-jarige Philip verrichtte op 2 augustus zijn laatste solo-werkzaamheden nadat in mei bekend werd dat hij een stap terug zou doen. Het paleis meldde toen al wel dat de hertog van Edinburgh zijn vrouw af en toe zou vergezellen. Dat deed hij maandag voor het eerst.

Philip liet de officiële taken dan ook aan Elizabeth over. Zij knipte onder gejuich van het aanwezige publiek, voornamelijk schoolkinderen, het lint door en opende daarmee de ruim 2,7 kilometer lange brug. De Queensferry Bridge vervangt de Forth Road Bridge, de brug waarvan de koningin exact 53 jaar geleden ook al het lint mocht doorknippen.

Elizabeth en Philip lieten zich niet uit over de komst van een nieuw achterkleinkind. De ceremonie vond een paar uur na de bekendmaking van de derde zwangerschap van Catherine, de vrouw van prins William, plaats.