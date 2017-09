Prinses Laurentien heeft maandag de jaarlijkse Week van de Alfabetisering geopend. Laurentien is erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven.

Samen met minister Jet Bussemaker van Onderwijs introduceerde Laurentien maandag de allereerste Goede Daden Winkel van Nederland. In deze winkel in Zoetermeer krijgen mensen een plantje mee als ze via sociale media laten zien dat ze een goede daad hebben verricht om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.

De Week van de Alfabetisering duurt van maandag tot en met zondag. Via de officiële site van de themaweek waren zondagavond al vele honderden activiteiten aangemeld. Het gaat onder meer om taalspellen, informatiedagen en voorleesactiviteiten.