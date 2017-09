De Britse wedkantoren hadden al een voorgevoel dat Kensington Palace op korte termijn zou bekendmaken dat William en echtgenote Catherine hun derde kind verwachten. Wedkantoor Coral stopte anderhalve week geleden met het aannemen van weddenschappen op de komst van een nieuwe koninklijke baby.

De kansen waren te groot dat het inderdaad zo was, en dat zou het wedkantoor te veel geld kosten. Maar dat betekende niet dat de goklustige Britten geen mogelijkheid meer hadden of hebben om met betrekking tot de baby een gokje te wagen. Coral en andere wedkantoren openden de kans te gokken op het geslacht van de baby, waarbij op dit moment een jongen favoriet is.

Wedkantoor Paddy Power laat mensen gokken op de naam van het zusje of broertje van prins George en prinses Charlotte. Populaire namen zijn Alice en Victoria, en bij de jongensnamen Arthur en Henry.

Misselijkheid

Kensington Palace maakte de zwangerschap van Kate maandag bekend. De hertogin heeft last van hyperemesis gravidarum. Dat is een ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid die gekenmerkt wordt door snel gewichtsverlies, ondervoeding en uitdroging. Ook bij haar vorige twee zwangerschappen had Kate last van deze kwaal. Vanwege misselijkheid ziet ze maandag af van een publiek optreden in Londen. De hertogin wordt op het paleis verzorgd.

Kate en William hebben al twee kinderen: prins George en prinses Charlotte. Deze laatste dochter is in mei 2015 geboren, terwijl George in juli 2013 het levenslicht zag. Kensington Palace heeft niet bekendgemaakt hoeveel weken Kate zwanger is. De nieuwe loot zou vijfde zijn in de lijn om de huidige koningin Elizabeth op te volgen.