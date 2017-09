DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft een bijeenkomst bijgewoond van de stichting Topvrouwen. In het Louwman Museum in Den Haag nam hij de interviewbundel Top! in ontvangst.

Topvrouwen, een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft als doel meer vrouwen te laten doorstromen naar bestuurlijke- en toezichthoudende topfuncties. De bijeenkomst van maandag stond in het teken van het bevorderen van een snellere doorstroom van vrouwen naar topfuncties.

Voor de koning was het de tweede keer op een dag dat hij nieuw leeswerk in handen kreeg. Eerder maandag werd hem al een bijbel in het Sranantongo overhandigd.

Naast de boekoverhandiging vonden er in het Louwman Museum ook verschillende presentaties en een demonstratie van de database van de stichting plaats.