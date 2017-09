WASSENAAR – Koning Willem-Alexander heeft maandag weer bezoek gekregen van informateur Gerrit Zalm. De twee bespraken op Villa Eikenhorst de laatste stand van zaken in de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De koning en Zalm spraken elkaar voor het laatst voor de zomervakantie, halverwege juli. De onderhandelaars namen daarna een paar weken vrij. Sinds 9 augustus is het overleg weer hervat. In de tussentijd werd een crisis over de lerarensalarissen tussen VVD en PvdA bijgelegd. Zalm verwacht nog geen kabinet voor Prinsjesdag.