NANTERRE – Zes mensen die verantwoordelijk zijn voor de publicatie van paparazzifoto’s van Catherine, hertogin van Cambridge, die topless van het zonnetje genoot tijdens een vakantie, zijn schuldig bevonden aan overtreding van de Franse privacywetgeving. Een rechter in de Franse stad Nanterre legde ze boetes op van in totaal 90.000 euro, meldt Reuters.

Bovendien moeten de betrokkenen een schadevergoeding aan prins William en zijn echtgenote betalen van in totaal ruim 100.000 euro. De foto’s verschenen in september 2012 in het Frans roddelblad Closer. De veroordeelden zijn onder anderen twee fotografen, de verantwoordelijke redacteur en de Italiaanse uitgever van het blad. Diverse andere media in binnen- en buitenland namen de foto’s over.

William en Catherine deden direct aangifte tegen het Franse blad. Ze wonnen vijf jaar geleden al snel de eerste slag, toen de rechter in Nanterre verdere verspreiding van de foto’s verbood en Closer opdracht gaf alle beelden aan het paar te overhandigen.

De foto’s werden gemaakt toen Catherine op een balkon van een privéwoning in Zuid-Frankrijk aan het zonnebaden was.