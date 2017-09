DEN HAAG – Koningin Máxima schuift vrijdag 6 oktober aan bij het vijfde Lerarencongres in Amersfoort. De koningin neemt deel aan workshops en gaat in gesprek met docenten, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Tijdens het tweedaagse Lerarencongres vinden ruim honderd workshops en presentaties plaats. Máxima schuift aan bij enkele workshops en spreekt met de LerarenKamer, de groep van alle Leraren van het Jaar.

Ook is de koningin bij de presentatie van de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering. Dit zijn 24 leraren, gekozen door hun collega’s, die hun beroepsgroep landelijk gaan vertegenwoordigen. Na de presentatie gaat Máxima in gesprek met de vertegenwoordigers van de Afvaardiging over hun nieuwe werkzaamheden.