Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Kustwacht in Den Helder. De koningin kreeg daar uitleg over het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Máxima werd rondgeleid door de directeur van de Kustwacht, kapitein-ter-zee Ronald Blok. De koningin kreeg onder meer het Communicatie en Coördinatie Centrum en het Maritiem Informatie Knooppunt te zien. Hier komen alle meldingen binnen van mensen die hulp nodig hebben op het water. Máxima sprak met de werknemers over hun taken.

De koningin ging daarna aan boord van het patrouillevaartuig Barend Biesheuvel. De bemanning van deze eenheid is voornamelijk buiten de territoriale wateren van Nederland op de Noordzee actief. Ook kreeg de koningin het nabijgelegen Maritiem Vliegkamp De Kooy te zien. Dit is de thuisbasis van het patrouillevliegtuig en de reddingshelikopters van de Kustwacht. Uiteraard mocht de koningin ook even in een van de toestellen plaatsnemen.