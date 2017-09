AMSTERDAM – Koningin Máxima is een paar uur na haar werkbezoek aan de Kustwacht in Den Helder alweer toe aan haar volgende officiële bezoek. In het Concertgebouw in Amsterdam woont ze het benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie bij.

De koningin had haar zwarte broekpak in de tussentijd ingeruild voor een chique lange blauwe jurk. Ook had ze haar lange haar niet langer in een makkelijke staart maar los op de schouders hangen.

Tijdens het diner treden diverse bekende Nederlandse artiesten, zoals Ali B en Maan, op. De opbrengsten van het benefietgaladiner gaan naar twee projecten van het Prinses Máxima Centrum, zogenoemde ouder-kindkamers en een intra-operatieve MRI.