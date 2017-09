TORONTO – Meghan Markle en prins Harry zijn stapelverliefd, maar willen hun relatie nog niet aan de grote klok hangen. “Ik hoop dat mensen begrijpen dat dit onze tijd is”, zegt Meghan in een openhartig interview met Vanity Fair. “Dat het van ons is, maakt het zo speciaal. Ik ben dol op een mooi liefdesverhaal.”

De 36-jarige Amerikaanse actrice lijkt te zinspelen op een toekomst met de Britse prins. “Ik weet zeker dat er een tijd zal zijn dat we in de schijnwerpers moeten stappen, onszelf moeten presenteren en verhalen moeten vertellen”, zegt Meghan. Tot die tijd is aangebroken, bijvoorbeeld wanneer een verloving wordt aangekondigd, hoopt de Suits-actrice op privétijd met haar vriend. “We zijn een stel. We zijn gelukkig, we zijn verliefd.”

Meghan bevestigt in het interview dat ze de 32-jarige Harry vorig jaar juli heeft leren kennen. Via vrienden werden ze in Londen aan elkaar voorgesteld. “We hebben onze relatie zes maanden stil kunnen houden voor het wereldnieuws werd.” In november voelde prins Harry zich genoodzaakt zijn prille relatie te bevestigen omdat hij vreesde voor de veiligheid van zijn geliefde.

Uitdagingen

De actrice geeft toe dat een relatie met een prins “uitdagingen” kent. “Het was meteen een verrassing hoe alles veranderde. Maar ik heb nog steeds veel steun aan de mensen om mij heen en, natuurlijk, de steun van mijn vriend.”

Meghan zegt de vele roddels over haar en Harry niet te lezen. Volgens haar is er weinig veranderd. “Uiteindelijk is het heel simpel. Wij tweeën zijn erg gelukkig en verliefd. Het enige dat is veranderd, is de perceptie van het publiek. Niets aan mij is veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, ik heb me nooit laten definiëren door mijn relatie.”