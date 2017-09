STOCKHOLM – Het Zweedse hof heeft dinsdag een nieuwe foto vrijgegeven van de pasgeboren prins Gabriel. Op het plaatje, die geschoten is door zijn vader prins Carl Philip, is het jongetje vijf dagen oud en ligt hij vredig te slapen.

Gabriel, de tweede zoon van Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia, kwam donderdag ter wereld in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm. Vrijdag werd er al een eerste foto gedeeld maar daar was het prinsje maar nauwelijks op te zien. Het kereltje lag toen verscholen onder een dekentje in een autostoeltje.