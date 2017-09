AMSTERDAM – De Braziliaanse documentairemaker Vincent Carelli (1953) en de Chinese ontwerper van nieuwe media en milieuactivist Ma Jun (1968) hebben de Grote Prins Claus Prijs gewonnen. De prijs wordt dit jaar gedeeld. Prins Constantijn reikt de prijs op 6 december in het Koninklijk Paleis in Amsterdam uit.

Het Prins Claus Fonds reikt de prijzen jaarlijks uit aan personen, groepen of organisaties die met hun culturele activiteiten de ontwikkeling in hun land bevorderen. Naast Carelli en Ma Un worden nog vijf anderen bekroond tijdens de uitreikingsceremonie die wordt bijgewoond door leden van de koninklijke familie en genodigden.

“Carelli en Ma Jun gebruiken verschillende media en werken in verschillende disciplines, maar hebben allebei een grote invloed op hun samenleving. Beiden zetten zich in om mensen en het milieu te beschermen. Beiden benadrukken hoe belangrijk het is te luisteren naar de stem van het volk en mensen te laten zien hoeveel macht ze zelf hebben om hun eigen omgeving te beschermen en hun samenleving rechtvaardiger te maken”, aldus Joumana El Zein Khoury, directeur van het Prins Claus Fonds.

Dit jaar wordt de prijs voor de 21e keer uitgereikt.