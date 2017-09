Prinses Margriet is op 15 september aanwezig bij het WK paratriathlon in Rotterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Het evenement in Rotterdam is de negende en laatste wedstrijd op de kalender van de World Triathlon Series in 2017. Het WK paratriathlon is een van de onderdelen van de ITU World Triathlon Grand Final. Van 15 tot en met 17 september strijden in totaal meer dan 4000 triatleten uit 82 landen in de Rotterdamse binnenstad om de wereldtitel in verschillende categorieën.

Prinses Margriet is sinds 2005 lid van de ‘honorary board’ van het Internationaal Paralympisch Comité. In die hoedanigheid woonde ze al enkele jaren de Paralympische Spelen bij.