DEN HAAG – Koning Willem-Alexander opent volgende maand de nieuwbouw van Eurojust in Den Haag. Hij doet dat door een plaquette in de lobby van het gebouw te onthullen, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De nieuwbouw van Eurojust wordt op 4 oktober officieel geopend. De opening is een sluitstuk van een ontwikkeltraject van vijf jaar. Het pand, dat grotendeels uit glazen panelen bestaat, is ontworpen door architectenbureau Mecanoo.

Eurojust, dat in 2002 is opgericht, krijgt in het nieuwe pand vierhonderd werkplekken verdeeld over twaalf verdiepingen. Vertegenwoordigers uit 28 EU-landen en drie landen buiten de EU, ondersteund door een administratieve afdeling, werken straks vanuit het gebouw. Eurojust heeft als taak de coördinatie en samenwerking tussen de landen te bevorderen in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.