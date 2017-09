LONDEN – Prins William duikt volgende week in de toekomst van de auto-industrie. De Britse prins gaat op 12 september langs bij een fabriek van McLaren, maakte Kensington Palace bekend.

Tijdens het bezoek maakt William kennis met het team achter de Britse autofabrikant. Ook gaat hij in gesprek met “de volgende generatie auto-ontwerpers, ingenieurs en technici”, jongeren die worden opgeleid door McLaren.

Kensington Palace maakte maandag bekend dat Williams vrouw Catherine in verwachting is van hun derde kind. De hertogin van Cambridge kampt net als bij haar twee eerdere zwangerschappen met hyperemesis gravidarum, een ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid. Ze wordt op het paleis verzorgd, onder meer door haar moeder Carol. Zij was maandag volgens Britse media de hele dag op Kensington Palace.