Prins William en zijn vrouw Catherine zijn blij dat de rechtszaak over het maken en publiceren van topless foto’s van de hertogin van Cambridge erop zit en dat ze de zaak hebben gewonnen. Dat laat een woordvoerder van Kensington Palace namens het paar weten aan Britse media.

“Dit incident was een ernstige schending van de privacy en hunne koninklijke hoogheden vonden het essentieel om alle nodige juridische maatregelen te nemen. Ze wilden duidelijk maken dat dit soort dingen niet kunnen”, aldus het paleis.

De rechtbank in Nanterre legde dinsdag boetes op van in totaal 90.000 euro aan de zes mensen die verantwoordelijk zijn voor de publicaties van de paparazzifoto’s. Ook moeten ze een schadevergoeding van in totaal ruim 100.000 euro betalen aan William en Kate.

De foto’s verschenen in september 2012 in het Frans roddelblad Closer. Ze werden gemaakt toen Kate op een balkon van een privéwoning in Zuid-Frankrijk aan het zonnebaden was.