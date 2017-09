OXFORD – Zijn derde kind moet nog geboren worden, maar prins William doet nu al geen oog meer dicht. Volgens de hertog van Cambridge wordt er in Kensington Palace nog “nauwelijks geslapen” sinds de aankondiging van de derde zwangerschap van zijn vrouw Catherine.

Desondanks noemde William de komst van zijn derde kind “heel goed nieuws”. Hij en Catherine konden deze week beginnen met vieren, zei William in Oxford waar hij was voor een conferentie over de mentale gezondheid van politieagenten. “Het was een beetje eng om daarmee te beginnen.”

Catherine heeft, net als hij haar eerdere twee zwangerschappen, last van extreme zwangerschapsmisselijkheid. De hertogin van Cambridge was maandag niet in staat op pad te gaan en wordt verzorgd op Kensington Palace.