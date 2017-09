De begrafenis van prinses Diana is in het Verenigd Koninkrijk nog steeds het best bekeken tv-evenement. Dat blijkt uit gegevens die Press Association heeft verzameld. Het is woensdag twintig jaar geleden dat Diana werd begraven.

31 miljoen Britten volgden de plechtigheid op televisie. Zoveel mensen hebben er nog nooit naar een uitzending van de BBC en de commerciële ITV gekeken.

In de top vijf staan naast de begrafenis van Diana alleen maar sportevenementen. Bijvoorbeeld de opening van de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daarin vervulde koningin Elizabeth overigens ook een kleine rol. 24,4 miljoen Britten zagen dat spektakel.

William en Catherine

De huwelijksceremonie van prins William en Catherine, de Hertogin van Cambridge, was ook een belangrijk evenement voor de Britten. In 2011 zagen ruim 18 miljoen Britten hoe het paar elkaar het jawoord gaf.

De cijfers van Press Assciation zijn gebaseerd op de kijkcijfermetingen zoals die vanaf augustus 1981 in het Verenigd Koninkrijk worden gedaan. Het huwelijk van prins Charles en prinses Diana was enkele dagen eerder en valt daarom niet binnen de metingen. Uit metingen die toen werden gedaan volgens de oude methode, zou blijken dat 22 miljoen Britten toen naar die plechtigheid keken.