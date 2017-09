De Deense kroonprins Frederik brengt later deze maand een bezoek aan China. Dat meldt het Deense hof op de eigen website. Frederik bezoekt de hoofdstad Peking en gaat ook naar de stad Guangzhou.

Sinds 2008 werken Denemarken en China op allerlei gebieden samen. De Denen hebben sindsdien al flink geïnvesteerd in het land. Ook op het gebied van toerisme werken de landen samen. Frederik is beschermheer van de organisatie die het toerisme tussen beide landen bevordert.

Toerisme zal een van de speerpunten zijn van zijn bezoek aan China. Ook bezoekt hij het Sino-Danish Center for Education and Research in Huaiou, een stad ten noorden van Peking. Drie jaar geleden legde de kroonprins de eerste steen voor het gezamenlijke onderzoekscentrum van de Denen en Chinezen. Nu verzorgt hij de officiële opening.

Hutong

In Peking bezoekt hij een hutong, een van de oude stadsbuurten van de miljoenenstad. Hutongs worden in rap tempo gerenoveerd. De hutong die Frederik gaat bezoeken wordt energiezuinig. Ook zal Frederik aanwezig zijn bij de Deense Week, een evenement om het toerisme naar Denemarken te promoten.

De kroonprins is van 23 tot en met 26 september in China. Minister van Onderwijs Søren Pind vergezelt hem.