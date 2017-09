LONDEN – De kans is klein dat Catherine er donderdag bij is als haar zoontje prins George voor het eerst naar school gaat. De toekomstige koning van het Verenigd Koninkrijk wordt volgens een aankondiging van vorige week van Kensington Palace door zijn vader en moeder weggebracht maar bronnen zeggen tegen de Daily Mail dat Catherine thuisblijft.

Kate, die maandag aankondigde dat ze weer in verwachting is, heeft net als tijdens haar zwangerschap van prins George en prinses Charlotte last van ernstige ochtendmisselijkheid. Eerder deze week zegde de echtgenote van prins William al afspraken af.

Het is aannemelijk dat George het daarom donderdag zonder zijn moeder moet doen. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze meegaat. De hertogin zou niets liever willen omdat het een grote dag is voor haar zoon, maar ze is deze week heel erg ziek”, aldus een bron binnen het paleis.

George gaat donderdag voor het eerst naar de Thomas’s Battersea School, vlakbij Kensington Palace waar het gezin deze zomer definitief zijn intrek nam.