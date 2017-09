Een gepantserde auto van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos I staat te koop. Veilingsite CataWiki verkoopt de Mercedes Benz per opbod. De veiling loopt tot zondag.

De 39 jaar oude Mercedes 450 SEL verkeert nog in originele staat, inclusief Spaanse vlaggetjes en sirene. Met het oog op zijn bijzondere eigenaar en de roerige jaren na het einde van Francisco Franco’s dictatuur, werd de auto volledig opgetrokken uit een kogelwerend pantser. De vijf meter lange Mercedes is op dit moment in het bezit van een Spaanse autohandelaar.

CataWiki verwacht dat Juan Carlos’ auto een bedrag tussen de 40.000 en 50.000 euro oplevert. Op dit moment staat de teller op 16.000 euro.