KOPENHAGEN – Het droeve nieuws over de gezondheid van de Deense prins Henrik, die aan dementie lijdt, kwam woensdag niet geheel onverwacht. Deense media hadden de afgelopen maanden al openlijk vraagtekens gezet bij de geestelijke gezondheid van de echtgenoot van koningin Margrethe. Dit vanwege zijn toenemende irrationele en onverwachte gedrag, signalen van de ziekte.

Zo werd deze zomer bekend dat Henrik (83) niet langer begraven wil worden naast zijn echtgenote, ondanks het feit dat beiden al jaren geleden een laatste rustplaats hadden uitgezocht in de kathedraal van Roskilde. Henrik gaf als reden dat hij zich achtergesteld voelde ten opzichte van de koningin; hij was immers nooit ‘koning-gemaal’ geworden.

De prins was daar al jarenlang tekeer tegen gegaan, maar deze zomer bereikte die strijd zijn dieptepunt met zijn voor alle betrokkenen zo pijnlijke besluit. Deense media die Henrik om een toelichting vroegen, kregen onkarakteristieke en voor de koningin en de koninklijke familie weinig vleiende antwoorden. Kroonprins Frederik zei op zijn beurt het gedrag en de uitspraken van zijn vader te betreuren, zonder verder uit te wijden.

Henrik is de laatste maanden nauwelijks in de openbaarheid getreden. De laatste keer was vorige week maandag voor de viering van de achttiende verjaardag van zijn oudste kleinzoon prins Nikolai.