KOPENHAGEN – De Deense prins Henrik (83) lijdt aan dementie. Dat heeft het Deense hof in een verklaring namens koningin Margrethe ‘met grote spijt’ bekendgemaakt. De dementie is gebleken na een lange reeks van onderzoeken die tijdens de zomer door een team van specialisten van het Rijksziekenhuis is verricht.

Volgens de diagnose is de ziekte verder ontwikkeld dan alleen op grond van de leeftijd van prins Henrik zou mogen worden verwacht. Het gaat gepaard met veranderingen in gedrag, reactiepatronen, oordeelsvermogen en emotioneel leven, waardoor het ook invloed kan hebben op zijn interactie met de buitenwereld.

Prins Henrik, die in 2015 met pensioen ging, zal zijn openbare optredens verder beperken en ook zijn beschermheerschappen en andere erefuncties zullen worden heroverwogen, aldus de verklaring. De koningin en de koninklijke familie vragen nadrukkelijk de prins de noodzakelijke rust te geven.