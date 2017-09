Prins Henrik, de echtgenoot van koningin Margrethe, lijdt aan dementie. Dat heeft het Deense hof dinsdagmiddag bekendgemaakt.

In een verklaring laat het hof weten dat na uitgebreid onderzoek de ziekte is vastgesteld bij de 83-jarige prins. Als gevolg van de diagnose worden de afspraken van Henrik in de toekomst tot een minimum teruggebracht. Middels het persbericht laat de koninklijke familie weten op rust te hopen.