Het Britse prinsje George is donderdagmorgen voor de eerste keer naar school gegaan. Kensington Palace maakte eerder die ochtend bekend dat prins William zijn zoon alleen naar school zou brengen. De hertogin van Cambridge kon er niet bij zijn omdat ze te veel last heeft van zwangerschapsmisselijkheid.

Aan de hand van zijn vader wandelde prins George de Thomas’s Battersea School binnen. De privéschool, op een half uurtje rijden van Kensington Palace kost William en Catherine bijna zesduizend pond per jaar. Op Thomas’s Battersea zitten 540 jongens en meisjes van tussen vier en dertien jaar oud.

Video: Prince George arrives for his first day at Thomas’s Battersea with his father Prince William pic.twitter.com/IQFu9yGOsI

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 7 september 2017