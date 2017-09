Prins Constantijn ziet “op alle fronten vooruitgang” sinds zijn aantreden als ambassadeur van StartupDelta. Dat zegt Constantijn, die vorig jaar Neelie Kroes opvolgde, in aanloop naar de tweede editie van StartupFest Europe tegen Sprout.

“Er zijn mooie initiatieven bijgekomen, zoals eind vorige maand Project A, om wereldwijd tech-talent naar Amsterdam te halen”, vindt de prins. “Er is meer kapitaal beschikbaar, universiteiten zijn beter aangehaakt en we ondersteunen internationalisering beter. Anderhalf jaar geleden waren er twee startups op CES in Las Vegas, de komende editie zijn het er 65.”

Constantijn merkt ook dat de publieke opinie over startups is veranderd. “Toen ik aantrad hadden mensen het gevoel dat startups een hype zijn. Nu zijn we een stuk verder in wat het dan wél is. Het gaat om ondernemerschap, groeien en innovatief zijn. En niet alleen maar om ‘hipsters’.”

Geen geld

De prins heeft respect voor wie besluit een eigen bedrijf te beginnen. “Mensen die besluiten om te gaan ondernemen en risico’s te nemen, vind ik sowieso dappere mensen. Maar daar hoef je nog geen programma zoals StartupDelta voor op te zetten.”

StartupDelta, dat van 25 tot en me 28 septenber de tweede editie van het StartupFest Europe organiseert, zet zich in om vernieuwende startende ondernemers uit het buitenland naar Nederland te halen. Ook ondersteunt het Nederlandse startups, onder meer door de startende ondernemers in contact te brengen met investeerders.

Zelf zou Constantijn geen goede investeerder zijn “in de vroege fase”. “Er zijn dan zoveel factoren die bepalen of een bedrijf het goed doet.” Volgens de prins is vroeg investeren “het spel van de getallen”. “Als je in drie startups investeert is de kans groot dat je drie keer je geld verliest. Maar wanneer je het met honderd startups doet is de kans op succes groter, dat is het model waarop je met venture capital echt geld kan verdienen. Maar ja, daar heb ik het geld niet voor.”