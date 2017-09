Prinses Margriet is woensdag in de Verenigde Arabische Emiraten geweest. In Abu Dhabi woonde ze een galadiner bij van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was het diner ter gelegenheid van het afscheid van Philip Craven van het erebestuur van het comité.

Tijdens het etentje werd stilgestaan bij de groei die de Paralympische beweging heeft doorgemaakt sinds 2001, het jaar waarin Craven werd verkozen tot voorzitter. In Abu Dhabi vond ook direct de jaarlijkse Algemene Vergadering van het IPC plaats.

Het IPC coördineert en faciliteert sinds 1989 de Paralympische Zomer- en Winterspelen. Prinses Margriet is sinds 2005 lid van het erebestuur van comité.