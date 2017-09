De koning van Marokko moet het de komende twee weken rustig aan doen. Mohammed VI onderging woensdag in Parijs een oogoperatie en moet nu vijftien dagen rust houden. Dat heeft de persoonlijk arts van de koning laten weten aan het Marokkaanse persbureau MAP.

Koning Mohammed werd in het Hôpital des Quinze-Vingts geopereerd aan zijn linkeroog. De 54-jarige vorst had last van pterygium, ook bekend als vleugelvlies. Hiervan is sprake als het slijmvlies dat het wit van het oog bedekt over het hoornvlies gaat groeien. Hierdoor wordt het zicht belemmerd.

Mohammed moet de komende dagen rust houden zodat zijn hoornvlies goed kan herstellen.