MEXICO-STAD – Toeval of niet: koningin Máxima is tijdens haar bezoek aan Mexico verschenen in de japon die juist donderdag werd geroemd door het Amerikaanse blad Vanity Fair. Wel koos de koningin dit keer voor een paarse variant en droeg ze ook geen hoed.

Vanity Fair schaarde Máxima en koning Willem-Alexander donderdag bij de best geklede koppels ter wereld. Het blad was vooral te spreken over de japon van de Servische ontwerpster Roksanda die Máxima droeg tijdens het ontvangst van de president van Mozambique in mei. Ze droeg toen een blauwe met daarbij een hoed van Eudia.

Máxima is in Mexico in haar hoedanigheid van speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van ‘inclusieve financiering’.